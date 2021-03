Atrazeneca | arriva il responso dell’Ema sul vaccino

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ilè efficace e sicuro, sono queste le dichiarazionisul caso Astrazeneca. L’agenzia del farmaco ha però annunciato altri controlli sul farmaco. L’Ema ha dato l’ok per la somministrazione delanti-Covid AstraZeneca. L’Agenzia Europea del farmaco ha dichiarato che non è stata rilevata nessuna connessione tra l’iniezione del siero e i casi L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atrazeneca arriva

Corriere della Sera

Un anticipo o, come definito da von der Leyen , 'un 'accelerazione' chea neanche 24 ore ... Neanche un cenno, invece, sulla questione, con il portavoce della von der Leyen che ...Il caso del temporaneamente sospesoai piani altissimi dell': una campagna di comunicazione è in corso per cercare di mantenere, ... il paese dove ci sono state più somministrazioni(...Il vaccino di AstaZeneca è sicuro. Dall'Agenzia Europea dei Medicinali arriva la conferma che il siero è sicuro ed efficace ma soprattutto che non aumenta il rischio di eventi tromboembolici o coaguli ...“La decisione di EMA su Astrazeneca è positiva, dona serenità alla popolazione e ci conforta nella programmazione della campagna vaccinale. Dalla prossima settimana daremo nuovo slancio alla vaccinazi ...