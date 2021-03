Salvini il livoroso: 'L'irriducibile Carola Rackete e altri 'intellettuali' difendono le Ong indagate...' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Matteo Salvioni torna ad attaccare Carola Rackete, una delle prime firmatarie di un appello internazionale di solidarietà con Mediterranea Saving Humans, al centro di un'inchiesta per traffici ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) Matteo Salvioni torna ad attaccare, una delle prime firmatarie di un appello internazionale di solidarietà con Mediterranea Saving Humans, al centro di un'inchiesta per traffici ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini livoroso Salvini il livoroso: 'L'irriducibile Carola Rackete e altri 'intellettuali' difendono le Ong indagate...' "Stia tranquilla: all'Italia - continua Salvini - penseranno gli italiani, che chiedono trasparenza e verità sui troppi lati oscuri legati al traffico di esseri umani e al business dell'immigrazione ...

