Pd: assemblea Senato approva bilancio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar (Adnkronos) – L’assemblea dei Senatori del Pd, aperta con l’introduzione del presidente Andrea Marcucci, si è conclusa con l’approvazione del bilancio. Non c’è stato nessun intervento. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar (Adnkronos) – L’deiri del Pd, aperta con l’introduzione del presidente Andrea Marcucci, si è conclusa con l’zione del. Non c’è stato nessun intervento. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Pd: assemblea Senato approva bilancio... - VITAnonprofit : Francia, ecco la nuova legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo - SenatoStampa : #MedioOriente allargato. In 3a Commissione, incontro con Commissione Affari esteri Grande Assemblea nazionale turca… - MauroPecchiaITA : RT @AdrianoScianca: Il voto ai sedicenni è buttato lì per alimentare un po' di chiacchiericcio. Io cmq sono d'accordo. Anzi, sarei più radi… - dracul473 : RT @AdrianoScianca: Il voto ai sedicenni è buttato lì per alimentare un po' di chiacchiericcio. Io cmq sono d'accordo. Anzi, sarei più radi… -