Murray Automotive T 50 | il battesimo del fuoco

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un sogno che si avvera. Deve aver pensato così Gordon, quando ha portato in pista per la prima volta la sua creatura, laT.50. Sul tracciato di prova di Top Gear all’aeroporto di Dunsfold, Inghilterra, il geniale ex progettista della Brabham di F1 ha avuto l’occasione di far girare per la prima

La Gordon Murray Automotive ha pubblicato un video che mostra un prototipo della T.50 impengato nei primissimi test in circuito. Per questa prima uscita in pista è stato lo stesso Murray a occupare il posto di guida. In occasione di quello che sarebbe stato il settantaduesimo compleanno di Niki Lauda, Gordon Murray, ad esempio, ha svelato una nuova hypercar denominata T.50s 'Niki Lauda'. Si tratta di una versione ancora più estrema della T.50. Gordon Murray T.50: prototipo in pista per i primi test.