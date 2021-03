Maria De Filippi | sospesi tutti i suoi programmi | ecco quando e perché

(Di mercoledì 17 marzo 2021)Deè molto seguita dal suo pubblico. La notizia della sospensione deiha preoccupato i fan. ScopriamoLa conduttrice resta la punta di diamante in casa Mediaset. Insieme a Barbara D’Urso infatti si combatte da anni la palma di “prima della classe” in casa Biscione. I fan ovviamente si dividono tra le due prime donne, con tantissimi affezionati della moglie di Maurizio Costanzo che non perdono nessuna puntata delle tante trasmissioni che conduce. Ma veniamo alla notizia che ha incuriositogli spettatori. E che fa riferimento all’annullamento didella Dein un giorno stabilito. L’ufficialità è arrivata in queste ore: giovedì 18 marzo 2021 i ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Martina Miliddi è una delle ballerine arrivate al serale della 20esima edizione di Amici diDe. È entrata nella scuola durante la prima puntata dello scorso settembre e, dopo sfide, innumerevoli esibizioni e degli "screzi" con Alessandra Celentano, è riuscita a conquistare l'...Essere presente nelle trasmissioni diDeè sempre un onore. Il mio obiettivo è di continuare la carriera come dj e di riuscire a portare la mia musica nei più importanti festival ...Domani, giovedì 18 marzo 2021, non andranno in onda, nel pomeriggio di Canale 5, i programmi di Maria De Filippi, Amici e Uomini e Donne: ecco perchè. Non andrà in onda nessun programma di ...Niente Uomini e Donne, né Amici. Per la giornata del 18 marzo, la programmazione è stata modificata causa covid. Al loro posto una doppia puntata della telenovela Una vita ...