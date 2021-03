Lazio | Inzaghi | “Bayern ingiocabile | felice per il cammino fatto Ora testa al quarto posto”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ladice addio alla Champions League.Dopo il durissimo ko dell'andata, lanon compie l'impresa contro ilMonaco, e pone così fine al proprioin Champions League. Un'eliminazione che non abbatte Simoneche, ai microfoni di Sky Sport, analizza il match contro i bavaresi. "Stasera era una partita a rischio, soprattutto dopo il risultato dell’andata. I ragazzi sono stati bravi, sono stati in partita. Abbiamo preso gol su rigore, ma contava la prestazione. Usciamo con onore dalla competizione anche se dispiace per il 4-1 dell’andata, ma penso che con i campioni del mondo abbiamouna buona gara. Sappiamo che ci sono squadre ingiocabili e una di queste è il. Il nostro obiettivo era passare il girone, ce l’abbiamo fatta ed è un ...

Simonepuò essere soddisfatto. La temuta goleada è stata evitata , anche se l'avventura in Champions della suasi chiude qui. "Sapevamo che dopo il risultato dell'andata questa era una partita ...Commenta per primo L'allenatore della, Simoneha parlato a Sky Sport al termine della partita persa per 2 - 1 contro il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League che è costato l'eliminazione ai ...Usciti entrambi per infortunio durante la partita di Champions League contro il Bayern Monaco, le condizioni di Fares e di Lazzari hanno fin da subito destato non poche preoccupazioni. Ad una precisa ...Con la prevedibile uscita di scena della Lazio di Simone Inzaghi, mortificata all'andata degli ottavi di finale di Champions League dal Bayern Monaco, il calcio italiano non avrà alcuna rappresentante ...