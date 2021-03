La dottoressa Ilaria Capua | “Se esco di casa e mi rompo un gamba è colpa di AstraZeneca?”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Anche la professoressasi dice convinta della piena sicurezza del vaccino, sospeso in oltre 20 Paesi europei a seguito di alcuni decessi per trombosi ritenuti sospetti. Gli esperti italiani non hanno dubbi: il vaccinofunziona. Dopo la decisione della gran parte dei Governi europei – compreso il nostro – di interrompere L'articolo proviene da Leggilo.org.