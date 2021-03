Juventus: storia di un fallimento europeo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Da due anni a questa parte ci troviamo costretti a commentare l’ennesimo flop europeo della Juventus, eliminata dagli ottavi di finale di Champions League. Se l’anno scorso ci aveva pensato il Lione a far un solo boccone dei bianconeri, adesso ci ha pensato il Porto di Sergio Coincencao, vecchia conoscenza del calcio italiano. Due squadre tutt’altro che irresistibili, niente a che vedere con Barcellona e Real Madrid, che fotografano alla perfezione il fallimento di un obiettivo che non si raggiunge da 25 anni. E non ci sono giustificazioni che tengano per storia, tradizione e soprattutto per il valore economico di una rosa che ha in Cristiano Ronaldo il suo fiore all’occhiello. Un investimento, quello del portoghese, sul quale erano riposte tutte le speranze per riportare la coppa dalle grande orecchie a Torino, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Da due anni a questa parte ci troviamo costretti a commentare l’ennesimo flopdella, eliminata dagli ottavi di finale di Champions League. Se l’anno scorso ci aveva pensato il Lione a far un solo boccone dei bianconeri, adesso ci ha pensato il Porto di Sergio Coincencao, vecchia conoscenza del calcio italiano. Due squadre tutt’altro che irresistibili, niente a che vedere con Barcellona e Real Madrid, che fotografano alla perfezione ildi un obiettivo che non si raggiunge da 25 anni. E non ci sono giustificazioni che tengano per, tradizione e soprattutto per il valore economico di una rosa che ha in Cristiano Ronaldo il suo fiore all’occhiello. Un investimento, quello del portoghese, sul quale erano riposte tutte le speranze per riportare la coppa dalle grande orecchie a Torino, ma ...

