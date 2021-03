Furto in un supermercato lungo l’Appia: arrestata una donna (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArpaia (Bn) – Ad Arpaia, i carabinieri di quella Stazione sono intervenuti presso un supermercato, sito lungo la Strada Statale Appia, dove era stato segnalato un Furto al suo interno di alcuni generi alimentari. I militari, infatti, hanno individuato, fermato e controllato una donna che all’interno della propria borsa aveva alcuni prodotti senza pagarli. Pertanto, la donna 32enne proveniente dal campo rom di Napoli Secondigliano è stata dichiarata in arresto con l’accusa di Furto aggravato e trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma dell’Arma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del Giudizio Direttissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArpaia (Bn) – Ad Arpaia, i carabinieri di quella Stazione sono intervenuti presso un, sitola Strada Statale Appia, dove era stato segnalato unal suo interno di alcuni generi alimentari. I militari, infatti, hanno individuato, fermato e controllato unache all’interno della propria borsa aveva alcuni prodotti senza pagarli. Pertanto, la32enne proveniente dal campo rom di Napoli Secondigliano è stata dichiarata in arresto con l’accusa diaggravato e trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma dell’Arma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del Giudizio Direttissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

