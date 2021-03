Favoreggiamento dell’immigrazione, Carola Rackete rispunta per difendere Mediterranea e Casarini (Di mercoledì 17 marzo 2021) Carola Rackete riappare per difendere la Ong Mediterranea. La capitana della Sea watch è tra le prime firmatarie di un appello internazionale di solidarietà a Mediterranea Saving Humans. Mediterranea, l’inchiesta della Procura di Ragusa Il primo marzo scorso la Procura di Ragusa ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone, tra soci, dipendenti e amministratori della società armatrice di Mare Jonio, il rimorchiatore messo in mare dall’associazione Mediterranea. Si tratta dell’ex antagonista Luca Casarini. Il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari. Il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone, al timone durante le operazioni. Sono indagati per Favoreggiamento ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021)riappare perla Ong. La capitana della Sea watch è tra le prime firmatarie di un appello internazionale di solidarietà aSaving Humans., l’inchiesta della Procura di Ragusa Il primo marzo scorso la Procura di Ragusa ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone, tra soci, dipendenti e amministratori della società armatrice di Mare Jonio, il rimorchiatore messo in mare dall’associazione. Si tratta dell’ex antagonista Luca. Il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari. Il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone, al timone durante le operazioni. Sono indagati per...

