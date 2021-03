Covid, Mattarella: 'In piena pandemia Italia unita e capace di risollevarsi' (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'L'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione . Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'L', colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione . Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della ...

Advertising

chetempochefa : La fotografia del giorno: il Presidente della Repubblica Mattarella in fila mentre aspetta il suo turno per essere… - Agenzia_Italia : 'Durante l'emergenza Covid l'Italia è stata unita', dice Mattarella - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Mattarella “L’Italia ha dimostrato unità e coesione” - - Corriere : Mattarella: «L’Italia nell’emergenza ha dimostrato spirito di unità e di coesione» - lifestyleblogit : Covid, Mattarella: 'Italia in emergenza ha mostrato unità e coesione' - -