Covid, Gandini: “La scuola è uno dei luoghi più sicuri. Vaccino AstraZeneca? Bisogna avere fiducia nella ricerca e nella scienza” [INTERVISTA] (Di mercoledì 17 marzo 2021) Situazione epidemiologica, scuole chiuse, Vaccino AstraZeneca. Sono questi gli argomenti dell'INTERVISTA di Sara Gandini a Orizzonte scuola. Gandini è epidemiologa e docente dell'Università Statale di Milano. Dal 2018 direttrice (Group leader) dell’unità "Molecular and Pharmaco-Epidemiology" presso il dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (IEO). L'articolo Covid, Gandini: “La scuola è uno dei luoghi più sicuri. Vaccino AstraZeneca? Bisogna avere fiducia nella ricerca e nella ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) Situazione epidemiologica, scuole chiuse,. Sono questi gli argomenti dell'di Saraa Orizzonteè epidemiologa e docente dell'Università Statale di Milano. Dal 2018 direttrice (Group leader) dell’unità "Molecular and Pharmaco-Epidemiology" presso il dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (IEO). L'articolo: “Laè uno deipiù...

Advertising

silviaballestra : RT @SkyTG24: Covid, Sara Gandini a Sky TG24: 'Tasso positività inferiore in studenti' - danieledv79 : RT @SkyTG24: Covid, Sara Gandini a Sky TG24: 'Tasso positività inferiore in studenti' - midnightsilvia : RT @SkyTG24: Covid, Sara Gandini a Sky TG24: 'Tasso positività inferiore in studenti' - __Liesbet__ : RT @SkyTG24: Covid, Sara Gandini a Sky TG24: 'Tasso positività inferiore in studenti' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Sara Gandini a Sky TG24: 'Tasso positività inferiore in studenti' -