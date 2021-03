Covid | al Ceinge di Napoli si studia la ‘super variante’ e la sue performance

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo sequenziando la variante che ha insieme mutazioni isolate dalla variante nigeriana e da quella inglese. Ora la analizzeremo per capire la capacità di penetrazione nell’uomo, le sue”. Così Massimo Zollo, professore di genetica al, il centro di biotecnologie avanzate dell’Università Federico II di, sulla variante in corso di studio, scoperta dall’Università Bibcocca di Milano in una paziente di Novara. “Lo studio parte – spiega Zollo – da come la proteina spike stia mutando, in particolare guardando le sue reazioni con il recettore angiotensina 2 che le permette di entrare nel corpo umano. L’interazione della proteina spike è fondamentale, perché i vaccini sono disegnati proprio per bloccarla. Noi ricercatori siamo convinti che stiamo osservando solo la parte emersa ...