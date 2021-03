Uomini e Donne cancellato in Spagna (Di martedì 16 marzo 2021) Uomini e Donne in Spagna Se in Italia Uomini e Donne va ancora a gonfie vele, lo stesso non si può dire di Mujeres y Hombres y Viceversa, la sua versione iberica attualmente in onda su Cuatro, canale che appartiene al gruppo Mediaset España. A causa dei bassi ascolti, in Spagna si è infatti deciso di cancellare definitivamente il dating show dal palinsesto. Partito in Spagna su Telecinco il 9 giugno 2008 con la conduzione di Emma Garcia, il programma ha inizialmente riscosso un discreto successo, toccando più volte nelle sue prime stagioni il 16% di share (con esordio al 18,4%), pari a circa un milione di telespettatori per ciascun appuntamento (nel frattempo dal pomeriggio è passato alla fascia meridiana). Numeri che poi sono andati pian piano a calare nelle ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 marzo 2021)inSe in Italiava ancora a gonfie vele, lo stesso non si può dire di Mujeres y Hombres y Viceversa, la sua versione iberica attualmente in onda su Cuatro, canale che appartiene al gruppo Mediaset España. A causa dei bassi ascolti, insi è infatti deciso di cancellare definitivamente il dating show dal palinsesto. Partito insu Telecinco il 9 giugno 2008 con la conduzione di Emma Garcia, il programma ha inizialmente riscosso un discreto successo, toccando più volte nelle sue prime stagioni il 16% di share (con esordio al 18,4%), pari a circa un milione di telespettatori per ciascun appuntamento (nel frattempo dal pomeriggio è passato alla fascia meridiana). Numeri che poi sono andati pian piano a calare nelle ...

