Stop AstraZeneca: la Ue chiede alla Pfizer la ”Consegna accelerata di 10 milioni di dosi” (Di martedì 16 marzo 2021) Sembra una beffa, o piuttosto una maledizione, questa vicenda dei vaccini che, accanto alla gioia per aver individuato in breve tempo un ‘nemico all’altezza’ contro il Covid, sono invece sopraggiunti rabbia e sconforto per le vicende legate prima al ritardo dei lotti, ed ora alla ‘presunta’ pericolosità degli stessi. Ue: con AstraZeneca ferma, la Commissione Ue si è subito rivolta alla BioNTech/Pfizer Così, dopo l’inevitabile Stop precauzionale all’inoculazione delle dosi AstraZeneca, sulle quali sta indagando l’Ema, proprio quando la maggior parte dei paesi era riuscita ad organizzarsi per accelerare le vaccinazioni di massa, ora si rischia di dove un pericolo quanto irritante fermo. Motivo questo che ha indotto la Commissione Ue a rivolgersi ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 marzo 2021) Sembra una beffa, o piuttosto una maledizione, questa vicenda dei vaccini che, accantogioia per aver individuato in breve tempo un ‘nemico all’altezza’ contro il Covid, sono invece sopraggiunti rabbia e sconforto per le vicende legate prima al ritardo dei lotti, ed ora‘presunta’ pericolosità degli stessi. Ue: conferma, la Commissione Ue si è subito rivoltaBioNTech/Così, dopo l’inevitabileprecauzionale all’inoculazione delle, sulle quali sta indagando l’Ema, proprio quando la maggior parte dei paesi era riuscita ad organizzarsi per accelerare le vaccinazioni di massa, ora si rischia di dove un pericolo quanto irritante fermo. Motivo questo che ha indotto la Commissione Ue a rivolgersi ...

