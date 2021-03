Serie B, Empoli vince ma Monza e Lecce non rallentano (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Empoli mantiene il vantaggio di sei lunghezze sul Monza, ne guadagna uno rispetto al terzo posto e si avvicina ulteriormente alla Serie A. E’ servito un pizzico di fortuna alla capolista per piegare un orgoglioso Pordenone, falcidiato dai cinque casi di coronavirus e in 10 uomini dopo sei minuti per l’ingenua espulsione di Falasco per proteste. I ramarri resistono all’assedio dei toscani sino all’88’, quando uno sfortunato autogol di Chrzanowski mette in ginocchio il proprio portiere Perisan. Ma nella ventinovesima giornata di Serie BKT torna a vincere anche il Monza, gli uomini di Brocchi si riprendono il secondo posto in solitaria grazie al 2-0 sulla Reggiana: Carlos Augusto indirizza l’incontro in apertura, Colpani mette il punto esclamativo all’84’. Ritorna di prepotenza a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’mantiene il vantaggio di sei lunghezze sul, ne guadagna uno rispetto al terzo posto e si avvicina ulteriormente allaA. E’ servito un pizzico di fortuna alla capolista per piegare un orgoglioso Pordenone, falcidiato dai cinque casi di coronavirus e in 10 uomini dopo sei minuti per l’ingenua espulsione di Falasco per proteste. I ramarri resistono all’assedio dei toscani sino all’88’, quando uno sfortunato autogol di Chrzanowski mette in ginocchio il proprio portiere Perisan. Ma nella ventinovesima giornata diBKT torna are anche il, gli uomini di Brocchi si riprendono il secondo posto in solitaria grazie al 2-0 sulla Reggiana: Carlos Augusto indirizza l’incontro in apertura, Colpani mette il punto esclamativo all’84’. Ritorna di prepotenza a ...

Advertising

SkySport : Serie B, i risultati della 29^ giornata: festa Empoli in extremis, Lecce e Monza ok - DiMarzio : #SerieB, tre nuovi casi di positività al #Covid_19 nel #Pordenone - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieB: colpo #Lecce a Venezia, vincono anche #Empoli e #Monza. L'Ascoli sbanca Pescara nel finale - ItaSportPress : Serie B, Empoli vince ma Monza e Lecce non rallentano - - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #SerieB: colpo #Lecce a Venezia, vincono anche #Empoli e #Monza. L'Ascoli sbanca Pescara nel finale -