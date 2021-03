Scoperti 74 furbetti del Reddito di cittadinanza

(Di martedì 16 marzo 2021) Sono 74 gli indebiti percettori delditra Palermo e provincia dalle Fiamme Gialle. Per tutti è scattata la denuncia alla Procura di Palermo. Ora dovranno restituire quanto percepito. Il danno alle casse dello Stato ammonta a oltre 1,2 milioni di euro. I militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo Palermo, in esito ad attività di intelligence economico-finanziaria e in stretta sinergia e collaborazione con l’INPS, hanno individuato, a Palermo, 74 soggetti percettori illecitamente deldi. I “” controllati hanno omesso di dichiarare vincite al gioco per importi consistenti e comunque superiori ad euro 20.000. Hanno omesso di dichiarare di essere percettori di redditi esenti per importi superiori ad euro 6.000. E ...

Prosegue l'Indagine economica a largo raggio per i carabinieri della Stazione di Borgia i cui militari hanno deferito in stato di libertà per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno ...Ben 61 persone sono state denunciate dai i carabinieri della Stazione di Borgia per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. I militari hanno accertato come i "" in questione abbiano chiesto al Comune - mediante delle false attestazioni - il " bonus alimentare " previsto dal governo a favore delle famiglie bisognose per l'emergenza pandemica da covid ...Percepivano il reddito di cittadinanza nonostante avessero vinto al gioco, avessero dei redditi e, ancora, avessero acquistato moto. Si tratta di 74 individui ...I furbetti, evitando le tasse che servono poi per finanziare dei beni e dei servizi, non capiscono di non star brillando per acume ma soltanto commettendo qualcosa di incredibilmente sbagliato ed ...