Sassuolo, De Zerbi: 'Servono punti: col Torino per vincere' (Di martedì 16 marzo 2021) Sassuolo - "La mentalità e i princìpi sono sempre al centro della nostra idea di calcio. Poi all'interno della gara si cerca di mettere anche la strategia, il trovare il modo giusto di giocare all'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 marzo 2021)- "La mentalità e i princìpi sono sempre al centro della nostra idea di calcio. Poi all'interno della gara si cerca di mettere anche la strategia, il trovare il modo giusto di giocare all'...

Advertising

pisto_gol : Nelle trasmissioni di quelli che contano si fanno i nomi di De Zerbi (Sassuolo) e di Juric (HVerona) per grandi clu… - CinqueNews : Sassuolo, De Zerbi: «A Torino per vincere. Anche a noi servono punti» - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Sempre difficile battere il Torino. Vogliamo tornare tra le prime sette' -… - zazoomblog : Sassuolo De Zerbi: «Un obbligo provare ad andare in Europa» - #Sassuolo #Zerbi: #obbligo #provare… - Toro_News : ???| CONFERENZA Le parole in conferenza stampa dell'allenatore neroverde, #DeZerbi, in vista di #TorinoSassuolo di… -