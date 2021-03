Quarantatrè anni fa la strage di Via Fani, Mattarella: "Fu un disumano assassinio" (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - Una "data incaccellabile", un "disumano assassinio": il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda così quel 16 marzo quando Via Fani, a Roma, si trasformò nel campo di battaglia in cui si fronteggiavano lo Stato e il terrorismo di matrice politica. "Ci separano quarantatré anni dal disumano assassinio in Roma, ad opera dei terroristi delle brigate rosse, di Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino", ricorda il Capo dello Stato: "Difensori dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia della Repubblica, pagarono con la vita il mandato loro affidato di proteggere Aldo Moro, statista insigne, presidente della Democrazia Cristiana, il cui calvario sarebbe durato sino al successivo 9 maggio quando il ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - Una "data incaccellabile", un "": il Presidente della Repubblica, Sergio, ricorda così quel 16 marzo quando Via, a Roma, si trasformò nel campo di battaglia in cui si fronteggiavano lo Stato e il terrorismo di matrice politica. "Ci separano quarantatrédalin Roma, ad opera dei terroristi delle brigate rosse, di Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino", ricorda il Capo dello Stato: "Difensori dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia della Repubblica, pagarono con la vita il mandato loro affidato di proteggere Aldo Moro, statista insigne, presidente della Democrazia Cristiana, il cui calvario sarebbe durato sino al successivo 9 maggio quando il ...

