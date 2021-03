Oi Group inizia a vendere i suoi asset e conclude un accordo sui data center con Piemonte Holding (Di martedì 16 marzo 2021) SÃO PAULO, 16 marzo 2021 /PRNewswire/



Il gruppo finanziario Piemonte Holding, di Rio de Janeiro, ha chiuso lo scorso venerdì (12) l'acquisizione di cinque data center di Oi per un importo totale di circa R$367 milioni (circa 70 milioni di USD). L'operazione è conforme all'emendamento al piano di riorganizzazione giudiziaria della società di telecomunicazioni, una delle più grandi dell'America Latina, e segna la prima di una serie di vendite che Oi prevede di effettuare nei prossimi anni. I R$367 milioni sono divisi in una transazione in contanti da R$250 milioni, effettuata venerdì (12); un pagamento da R$75 milioni, oltre a R$42 milioni in investimenti nel data center UPI. Lo scorso anno, l'acquisto del data center UPI di Oi da parte di ...

