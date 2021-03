Napoli, al via i vaccini ai pazienti fragili: De Luca in visita a Bacoli (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata che segna l’avvio della vaccinazione alle categorie fragili in Campania, il governatore Vincenzo De Luca ha prima fatto visita all’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, dove è stata la signora Raffaela la prima paziente oncologica a ricevere il vaccino anticovid Pfizer, poi nella tarda mattinata del 16 marzo si è recato si è recato presso il centro vaccinale straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord di Bacoli (Napoli), allestito presso la sala dell’Ostrichina, nel complesso della Casina Vanvitelliana, presso cui erano stati prenotati alcuni pazienti nefropatici. La visita, programmata per dare il via simbolicamente alla campagna vaccinale diretta ai pazienti più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata che segna l’avvio della vaccinazione alle categoriein Campania, il governatore Vincenzo Deha prima fattoall’Istituto dei Tumori Pascale di, dove è stata la signora Raffaela la prima paziente oncologica a ricevere il vaccino anticovid Pfizer, poi nella tarda mattinata del 16 marzo si è recato si è recato presso il centro vaccinale straordinario dell’ASL2 Nord di), allestito presso la sala dell’Ostrichina, nel complesso della Casina Vanvitelliana, presso cui erano stati prenotati alcuninefropatici. La, programmata per dare il via simbolicamente alla campagna vaccinale diretta aipiù ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da… - ciropellegrino : Follia napoletana: svendiamo i tram antichi mentre a Lisbona e San Francisco sono attrazioni turistiche - angelomangiante : Rinvio Juve-Napoli, Roma penalizzata chiede chiarimenti - cannedcat : Napoli, ricostruito avambraccio a un uomo grazie a ossa da cadavere e cellule staminali - NaplesThe : Sta per aprire la magnifica fermata Duomo di Massimiliano Fuksas della metropolitana di Napoli -