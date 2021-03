Muriel: “Ci siamo tagliati le gambe con due errori nostri” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha commentato così ai microfoni di Mediaset il ko per 3-1 contro il Real Madrid e la conseguente eliminazione dalla Champions: “siamo partiti forti, ci stavamo riuscendo col nostro pressing. Peccato perché da due errori nostri sono arrivati i due gol che ci hanno tagliato le gambe. siamo in crescita e vogliamo continuare a crescere, abbiamo l’ultima parte di campionato per concludere al meglio. Queste gare servono a noi giocatori e all’Atalanta come società per crescere. Il nostro obiettivo era questo, giocare al meglio la Champions e provare ad andare più avanti possibile”. Foto: Instagram personale Muriel L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luis, attaccante dell’Atalanta, ha commentato così ai microfoni di Mediaset il ko per 3-1 contro il Real Madrid e la conseguente eliminazione dalla Champions: “partiti forti, ci stavamo riuscendo col nostro pressing. Peccato perché da duesono arrivati i due gol che ci hanno tagliato lein crescita e vogliamo continuare a crescere, abbiamo l’ultima parte di campionato per concludere al meglio. Queste gare servono a noi giocatori e all’Atalanta come società per crescere. Il nostro obiettivo era questo, giocare al meglio la Champions e provare ad andare più avanti possibile”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

