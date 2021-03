Luna Rossa si aggrappa al suo Equipaggio (Di martedì 16 marzo 2021) Abbiamo il miglior Equipaggio di questa finale dell'America's Cup ma una barca che in questi ultimi giorni si è dimostrata un po' più lenta di quella dei kiwi. Te Rehutai ai più è apparsa migliorata nella tecnica delle virate con un su e giù dei foil durante le manovre che le permette di velocizzare le virate e incrementare la sua velocità, con un piccolo sbandamento della barca.Se si riesce a migliorare qualcosa Luna Rossa adesso è il tempo di metterlo a disposizione del suo Equipaggio per migliorare la sua velocità ( software, vele, angolazioni sui foil e migliorie sulle manovre ). y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di martedì 16 marzo 2021) Abbiamo il migliordi questa finale dell'America's Cup ma una barca che in questi ultimi giorni si è dimostrata un po' più lenta di quella dei kiwi. Te Rehutai ai più è apparsa migliorata nella tecnica delle virate con un su e giù dei foil durante le manovre che le permette di velocizzare le virate e incrementare la sua velocità, con un piccolo sbandamento della barca.Se si riesce a migliorare qualcosaadesso è il tempo di metterlo a disposizione del suoper migliorare la sua velocità ( software, vele, angolazioni sui foil e migliorie sulle manovre ). y key 6901ea96cb13f03d.html

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - RaiPlay : ?? #LunaRossa perde due regate, i Kiwi di Team New Zealand si portano sul 5-3. Ora soffiamo tutti insieme sulle vel… - SkySport : Luna Rossa, bisogna crederci ancora @guidomeda - FrancescoDark : RT @FrancescaCphoto: Sveglia alle 5 come quasi ogni mattina perché qui da un anno non si dorme decentemente... Trovo mio zio su whatsapp c… - CorboEsposito : @Cambiacasacca Bah, comunque più della vittoria di Luna Rossa. -