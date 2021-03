L’imbattibilità del Chelsea di Tuchel è dovuta a… parole in codice per confondere gli avversari

Leggi su itasportpress

(Di martedì 16 marzo 2021) Quarto posto in classifica e serie di risultati positivi importante. Ildi Thomasfunziona e stupisce e il merito potrebbe essere di un'interessante strategia per...le squadree. A rivelare il segreto della squadra di Londra e del mister tedesco, è il Sun che spiega come dall'arrivo del nuovo mister si usino... codici segreti in campo.: codici segreti in campocaption id="attachment 1103359" align="alignnone" width="788"Mount (getty images)/captionAlla base della rinascita deldi Thomasci sarebbe un "piccolo trucco" usato dal mister e dagli stessi calciatori durante le partite. Un modo per sorprendere glie confonderli mentre si gioca. Il tabloid inglese che ...