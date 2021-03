Il problema al piede non ferma Sinner: Bublik battuto in rimonta (Di martedì 16 marzo 2021) Debutto vincente per Jannik Sinner sul cemento di Dubai. Anche se non senza sorprese. Contro Bublik, n. 43 del ranking, l'azzurro parte male a causa di un dolore al piede che lo condiziona nei ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Debutto vincente per Janniksul cemento di Dubai. Anche se non senza sorprese. Contro, n. 43 del ranking, l'azzurro parte male a causa di un dolore alche lo condiziona nei ...

ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Jannik Sinner, il dolore al piede e poi la riscossa. A #Dubai il tennista altoatesino sconfigge l'avversario kazako e si… - TgrAltoAdige : Jannik Sinner, il dolore al piede e poi la riscossa. A #Dubai il tennista altoatesino sconfigge l'avversario kazak… - frenchlady87 : RT @valeria36370879: @GiubastianP Ma per quanto riguardi tancredi e leo no problem, il problema è se pensa di vincerlo piede a rampino ?? - valeria36370879 : @GiubastianP Ma per quanto riguardi tancredi e leo no problem, il problema è se pensa di vincerlo piede a rampino ?? - GeorgeSpalluto : @andreatifainter ha chiesto l'intervento medico per un problema al piede sinistro -