Gualtieri verso candidatura sindaco di Roma per Pd Letta | Ottimo nome

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia... - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: A parte che il pd ha affondato le primarie, la competenza di Gualtieri su Roma dove starebbe? Anni passati a gridare c… - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Calenda e Gualtieri sarebbero di centrosinistra? E da cosa si deduce? Dal fatto che se lo dicono da soli? https://t.co… - scacchet1 : @GalloMarcegallo @CalosiGuido @CarloCalenda Chi rotolera' verso il nulla lo vedremo a Seggi chiusi, sono cosciente… - Mery42369466 : La candidatura di #Gualtieri a sindaco di Roma suona come un atto di guerra verso #Calenda. Il #PD poteva agire, ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri verso

Ora apprendiamo dai giornali, altro che tavoli e dialoghi, dell'imminente candidatura di". L'eurodeputato conclude: "Appare evidente la scelta di rompere. Ci confronteremo alle elezioni". ...candidato sindaco del Pd a Roma Da via Venti settembre al Campidoglio: secondo alcune fonti di stampa, l'ex ministro dell'Economia Robertosarà il candidato sindaco del Pd alle comunali di Roma in programma per il prossimo autunno. Secondo indiscrezioni l'ex ministro sarebbe pronto a scendere in campo dopo aver riflettuto a ...Roberto Gualtieri procede spedito verso la candidatura a sindaco di Roma. Le ultime novità nell'articolo di Andrea Picardi per Formiche ...Sono arrivati gli auguri di Mario Draghi. I due, il premier e Enrico Letta, si conoscono da tempo e si stimano. L'insistenza del neo-segretario sul Pd partito cardine dell'agenda ...