Gli U2 tornano live in streaming con quattro concerti storici (Di martedì 16 marzo 2021) La pandemia non ferma gli U2 che hanno deciso di ritornare live con quattro concerti storici in streaming Stanchi di rimanere così lontani dai fans senza concerti o musica nuova da condividere con loro, in tempo di pandemia mondiale gli U2 si sono inventati un modo per far divertire e cantare i milioni di fans, anche se a distanza. Come molti artisti nazionali e internazionali, gli U2 hanno deciso di affidarsi allo streaming. La band ha pensato a "U2: The Virtual Road", un modo per regalare ai fan quattro concerti storici della propria carriera. I live saranno trasmessi in esclusiva sul canale YouTube della band, solo per 48 ore. "Ogni spettacolo è memorabile per noi, ma questi quattro ...

