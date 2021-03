Flick: “Neuer e Coman non si sono allenati, domani vedremo. Il 4-1 non ci garantisce la qualificazione” (Di martedì 16 marzo 2021) Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha presentato la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Lazio di domani sera all’Allianz Arena. Queste le sue parole: “Vogliamo vincere anche questa. Abbiamo inanellato una buona serie di vittorie e vogliamo continuare così. Assenti? Coman e Neuer non si sono allenati, decideremo domani. Manuel ha un lieve raffreddore, Kingsley ha leggeri problemi muscolari. Dovremo aspettare e vedere, ma si spera che saranno disponibili domani. Abbiamo ancora 30 ore prima della partita. Non ho intenzione di rivelare nulla sulla composizione della squadra ora. La Lazio è una squadra che sa giocare molto bene a calcio. Noi dobbiamo essere pronti”. Possibile addio di Boateng: “Nessuno mi ha detto niente al ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Hansi, tecnico del Bayern Monaco, ha presentato la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Lazio disera all’Allianz Arena. Queste le sue parole: “Vogliamo vincere anche questa. Abbiamo inanellato una buona serie di vittorie e vogliamo continuare così. Assenti?non si, decideremo. Manuel ha un lieve raffreddore, Kingsley ha leggeri problemi muscolari. Dovremo aspettare e vedere, ma si spera che saranno disponibili. Abbiamo ancora 30 ore prima della partita. Non ho intenzione di rivelare nulla sulla composizione della squadra ora. La Lazio è una squadra che sa giocare molto bene a calcio. Noi dobbiamo essere pronti”. Possibile addio di Boateng: “Nessuno mi ha detto niente al ...

Advertising

ItaSportPress : Bayern Monaco, Flick: 'Con la Lazio ottima prestazione all'andata. Coman e Neuer...' - - MCalcioNews : Bayern Monaco, Flick: 'Siamo in un buon momento e vogliamo continuare così. Deciderò domani se impiegare Coman e Ne… - laziopress : CONFERENZA FLICK – “Da valutare le condizioni di Neuer, contro la Lazio vogliamo vincere per proseguire il cammino”… - pasqualinipatri : CONFERENZA FLICK – “Da valutare le condizioni di Neuer, contro la Lazio vogliamo vincere per proseguire il cammino”… - LALAZIOMIA : CONFERENZA FLICK – “Da valutare le condizioni di Neuer, contro la Lazio vogliamo vincere per proseguire il cammino”… -