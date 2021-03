Domenica live | in studio Cristina | la fidanzata di Francesco Oppini | parla di Dayane

(Di martedì 16 marzo 2021) Nella puntata di, di14 Marzo, nel salotto di Barbara D’Urso, sono stati ospiti Alba Parietti, suo figlio, e ladi quest’ultimo,Tomasini. L’argomento centrale dell’intervista, è stato il percorso dinella casa del Grande Fratello Vip, e di come i familiari, hanno vissuto tanti mesi. lontano dal loro caro. La conduttrice, invita subito are, la quale confida: ” Ho sempre voluto rimanere un passo indietro rispetto a tutto. Io allo social-mediatico non mi sono esposta più di tanto. Purtroppo non ci sono riuscita perchè comunque i fan e i curiosi indagano sul rapporto tra me e ...

Advertising

_Wgf_Sognatemi_ : Ma sono l'unica che ogni domenica, anche dopo un mese o più, va su twich e aspetta la live? aiuto mi sento stupida??? - AndreaPost17 : RT @PensVerticale: Domenica 14/03/2021, Stadio San Ciro, Portici (NA), addetti alla ripresa live della gara tra Portici e Taranto valevole… - PensVerticale : Domenica 14/03/2021, Stadio San Ciro, Portici (NA), addetti alla ripresa live della gara tra Portici e Taranto vale… - latteinpiedi : @tzvip_sovip Si erano incontrate da domenica live (dietro le quinte)... ma niente di che ?? - BeatOn_the_Brat : @noemipataaa @emmell99 Vediamo, potrei dirti domenica live, non è la D'Urso, poi un bel po' di articoli su riviste… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica live

Dalle 18.15, invece, sarà il turno della Serie A1, per la prima volta in diretta streaming (nelle stagioni pre - Covid solo la finale era) sempre sulla pagina della FGI.21 marzo, ...Le disavventure per Pietro Delle piane sono iniziatesera a- Non è la D'Urso , in quell'occasione il fidanzato di Antonella Elia per difendersi dalle accuse di Rita Dalla Chiesa aveva ...Alla vigilia del derby, palla a due domani alle ore 19:00 sul parquet del Pala Gianni Asti, tra Torino e Casale Monferrato, abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa dei padroni di casa: sono ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SPITHILL NON ERA D'ACCORDO CON BRUNI E SIBELLO: "NON C'E' VENTO A SINISTRA, SCORDATELO!" L'EDITORIALE: NEW ZEALAND HA LA BARCA SUPERIORE. LUNA ROSSA POCO CINI ...