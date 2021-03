Deathloop | trailer per l’arsenale di Colt

Leggi su tuttotek

(Di martedì 16 marzo 2021) Arkane Studios ci porta alla scoperta del letale arsenale di, grazie ad un nuovodedicato al loro imminenteAttraverso le pagine virtuali di Game Informer, i ragazzi di Arkane Studios hanno reso disponibile un nuovodedicato a, la loro ultima fatica oramai in dirittura di arrivo per PS5 e PC. Il filmato si concentra tutto sula disposizione di, il protagonista del gioco, che dovrà sfruttare tutte le armi in suo possesso per poter uccidere i bersagli disseminati lungo l’isola di Blackreef. E come potete vedere nel video che vi proponiamo nella news, ci sarà davvero di che sbizzarrirsi.: unci mostradiOltre ad ...