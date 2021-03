Covid | Ferretti | “Per vincere battaglia servono armi non convenzionali”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – “Se non sistemiamo la questione sanitaria non possiamo risolvere la questione economica”. Analizzando l’evolversi della crisi pandemica, l’economista e docente della Innovation Academy Trentino, Andrea, pone l’accento sulla necessità di avviare una campagna di vaccinazione di massa facendo ricorso a tutte le “” a nostra disposizione. “Progressivamente – afferma– lacontro ilnon si combatterà più sul fronte esterno, quello dell’approvvigionamento dei vaccini. Con le nuove autorizzazioni, nel giro di qualche mese, la disponibilità di dosi non sarà più il problema e lacontro ilsi sposterà sul fronte interno ossia su quel fronte dove ciascun Paese dovrà dimostrare la propria capacità di mettere in ...