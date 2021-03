Come siamo arrivati alla sospensione di AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Lo ha deciso il governo Draghi, anche per alcune valutazioni dell'agenzia tedesca che si occupa di sicurezza dei medicinali Leggi su ilpost (Di martedì 16 marzo 2021) Lo ha deciso il governo Draghi, anche per alcune valutazioni dell'agenzia tedesca che si occupa di sicurezza dei medicinali

Advertising

lucianinalitti : Un anno prima gridavamo “Ce la faremo” dai balconi, adesso siamo fuori come balconi. #COVID19 - NicolaMorra63 : Come non ringraziare @IaconaRiccardo per l'informazione di qualità che ci ha fornito con #PresaDiretta? E… - IlContiAndrea : E siamo solo alla prima puntata #IlaryBlasi travolgente come non mai. Giusto così anche Rosolino che rallenta il ri… - micheled2869 : RT @ilpost: Come siamo arrivati alla sospensione di AstraZeneca - GinoG76 : @StefanoFeltri Caro Feltri come Lei ce ne sono pochi di giornalisti seri ! Ma l’avrà penso notato cosa hanno prodot… -