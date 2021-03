Cavese in lutto, morto il vice allenatore Vanacore: il comunicato (Di martedì 16 marzo 2021) La Cavese ha annunciato la morte del vice allenatore Antonio Vanacore: questo il comunicato del club La nota ufficiale che nessuno avrebbe mai voluto leggere è arrivata nel primo pomeriggio facendo sprofondare il mondo del calcio nel lutto. Antonio Vanacore vice allenatore della Cavese è morto per Coronavirus. L’ex giocatore, tra le altre, di Puteolana, Casertana, Benevento e Juve Stabia avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 20 luglio. Era ricoverato presso l’ospedale di Frattamaggiore in seguito alle complicanze determinate dall’infezione che ha travolto il gruppo squadra costringendo la Cavese al rinvio di due partite, prima del ritorno in campo, la scorsa domenica, allo “Zaccheria”, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Laha annunciato la morte delAntonio: questo ildel club La nota ufficiale che nessuno avrebbe mai voluto leggere è arrivata nel primo pomeriggio facendo sprofondare il mondo del calcio nel. Antoniodellaper Coronavirus. L’ex giocatore, tra le altre, di Puteolana, Casertana, Benevento e Juve Stabia avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 20 luglio. Era ricoverato presso l’ospedale di Frattamaggiore in seguito alle complicanze determinate dall’infezione che ha travolto il gruppo squadra costringendo laal rinvio di due partite, prima del ritorno in campo, la scorsa domenica, allo “Zaccheria”, ...

