Audero | «Sogno la Nazionale Ecco la parata a cui sono più affezionato»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Audero Sogno

Calciomercatonews.com

Emilha parlato ai microfoni di Onefootball dopo la firma sul rinnovo con la Sampdoria: le parole del ...Non c'era qualità, né tecnica in campo, ma quella non me laneanche. La pochezza di mezzi ... conche apre ad Augello, che a sua volta la ridà a Colley, che a sua volta torna su&...Emil Audero ha parlato ai microfoni di Onefootball dopo la firma sul rinnovo con la Sampdoria: le parole del portiere ...GENOVA. Partita non consigliata per i malati di cuore. Il Cagliari esce con un prezioso pareggio per 2-2 in casa della Samp, dopo aver accarezzato a lungo la possibilità di vincere. Nainggolan tira fu ...