AstraZeneca sospeso, Ema parla oggi (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo lo stop al vaccino covid AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri paesi europei, prende la parola l'agenzia europea del farmaco (Ema). La direttrice esecutiva dell'Ema Emer Cooke terrà una videoconferenza stampa per i giornalisti accreditati a Bruxelles alle 14, utilizzando le infrastrutture digitali della Commissione. Lo annuncia il portavoce capo dell'esecutivo Ue Eric Mamer, durante il briefing con la stampa. L'Ema ieri ha reso noto che "il comitato per la sicurezza (Prac) esaminerà ulteriormente le informazioni" sul vaccino AstraZeneca nella giornata di oggi e "ha convocato una riunione straordinaria giovedì 18 marzo per concludere su quanto raccolto e su qualsiasi ulteriore azione che potrebbe essere necessaria". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

