Variante inglese | più contagiosa e più letale Lo conferma uno studio | ' Mortalità aumentata di oltre il 50%'

Ladel coronavirus non è solo più contagiosa , ma anche più letale . I timori della comunità scientifica sono purtroppo stati confermati da uno studio sulla mutazione B.1.1.7 , quella ...Secondo i dati raccolti ed elaborati dagli scienziati delle università di Exeter e di Bristol , lapotrebbe essere tra il 30% e il 100% più letale. La ricerca pubblicata sul si basa ...UDINE. In Friuli Venezia Giulia il contagio da Sars-CoV2 sta raggiungendo livelli mai toccati prima: complice la variante inglese, lunedì 15 nelle province di Udine e Gorizia, rispettivamente, sono st ...La variante inglese del coronavirus non è solo più contagiosa, ma anche più letale. I timori della comunità scientifica sono purtroppo stati confermati da uno studio ...