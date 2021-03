Serie A | Fassone | “La Juventus può rientrare nel discorso Scudetto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Se l’ambiente è sereno, se tutti remano nella stessa direzione, il Napoli può raggiungere e merita il quarto posto. Per lol’Inter è favorita ma la Juve puòora che non ha impegni di Coppe”. Queste le parole di Marco, ex dirigente di Juve, Napoli, Inter e Milan, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della corsa Champions e. E sul successo dei partenopei sulla squadra di Pioli: “Pesa tantissimo per gli azzurri – ha detto – Tre punti meritati grazie ad una bella prestazione soprattutto a centrocampo. Peccato non aver concretizzato di più in attacco”. E sul futuro della panchina: “Io non cambierei allenatore in corsa e non interromperei il progetto tecnico di Gattuso, credo che un allenatore abbia bisogno di almeno due anni per dare solidità e credibilità al proprio ...