"Se muore…". Gabriella Corona, accuse e lacrime a 'La Vita in Diretta'. Alberto Matano costretto a intervenire

Botta e risposta tra Alberto Matano e Gabriella Corona, mamma di Fabrizio attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano. Momenti difficili quelli che sta vivendo l'ex re dei paparazzi. Dopo l'autolesionismo del quale si è reso protagonista in diretta Instagram poco prima dell'arresto, Fabrizio Corona ha deciso di protestare in maniera ancora più rigida. "Ho provato più volte a farlo desistere, almeno a farlo bere, ma lui ha una volontà d'acciaio", spiega l'avvocato di Corona Ivano Chiesa a Fanpage. E ancora: "Lui sta vivendo tutto come una grande ingiustizia, non lo piegheranno, piuttosto è capace di lasciarsi morire. È intenzionato ad andare avanti fino a quando dal tribunale di sorveglianza qualcuno non deciderà di parlare con lui".

