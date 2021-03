Ridurre i divari di cittadinanza è la chiave per sviluppare il Sud (Di lunedì 15 marzo 2021) 1958, il sociologo americano Edward Banfield, reduce da una esperienza di ricerca sul campo in un piccolo comune della Basilicata, pubblica un volumetto su “Le basi morali di una società arretrata” dove definisce il fenomeno del familismo amorale, ossia la propensione delle persone a perseguire l’interesse esclusivo del proprio nucleo familiare e non quello di una comunità più allargata, dovuta all’assenza di un ethos comunitario. Non la famiglia “prima di tutto”, ma la famiglia come il “tutto” nelle relazioni sociali. Al di là delle tesi di Banfield, che ha dato luogo a un vasto dibattito, a quasi 70 anni dalla pubblicazione di questa analisi al Sud la situazione non sembra molto cambiata. Anzi! Lo sviluppo è fatto di tanti ingredienti, ma da molti anni se ne sottolinea il nesso con la libertà. A cavallo degli anni 2000 il Premio Nobel per l’economia Amartya Sen ha scritto un saggio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) 1958, il sociologo americano Edward Banfield, reduce da una esperienza di ricerca sul campo in un piccolo comune della Basilicata, pubblica un volumetto su “Le basi morali di una società arretrata” dove definisce il fenomeno del familismo amorale, ossia la propensione delle persone a perseguire l’interesse esclusivo del proprio nucleo familiare e non quello di una comunità più allargata, dovuta all’assenza di un ethos comunitario. Non la famiglia “prima di tutto”, ma la famiglia come il “tutto” nelle relazioni sociali. Al di là delle tesi di Banfield, che ha dato luogo a un vasto dibattito, a quasi 70 anni dalla pubblicazione di questa analisi al Sud la situazione non sembra molto cambiata. Anzi! Lo sviluppo è fatto di tanti ingredienti, ma da molti anni se ne sottolinea il nesso con la libertà. A cavallo degli anni 2000 il Premio Nobel per l’economia Amartya Sen ha scritto un saggio ...

