Matera, in giro con la droga nell'auto nonostante i divieti Covid: nei guai 32enne di Irsina (Di lunedì 15 marzo 2021) Matera - Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e inosservanza delle norme anti Covid 19, a Matera, la Polizia ha denunciato in stato libertà alla magistratura un uomo ...

