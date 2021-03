Mascherine ffp2 non a norma: i codici CE da evitare (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Coronavirus non sembra voler abbandonarci e, in questo periodo, molti si stanno interrogando su quali siano i dispositivi più efficaci per contrastare il contagio. Al centro dei dibattiti c’è la mascherina ffp2: quanto è davvero efficace? Come deve essere il dispositivo al momento dell’acquisto? Quali sono i marchi e i codici da controllare? Qui di seguito una guida completa all’acquisto di questi dispositivi. Leggi anche: Mascherine e camici non certificati nel Lazio, 3 arresti e sequestri Mascherine ffp2: alcune sono false? I dubbi sorti attorno a questa tipologia di mascherina riguardano principalmente l’efficacia della protezione. Ad esempio, i dispositivi realizzati da FCA, su mandato del Governo e distribuiti nelle scuole, sono risultati ‘non abbastanza efficaci’. Effettuando un test su una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Coronavirus non sembra voler abbandonarci e, in questo periodo, molti si stanno interrogando su quali siano i dispositivi più efficaci per contrastare il contagio. Al centro dei dibattiti c’è la mascherina: quanto è davvero efficace? Come deve essere il dispositivo al momento dell’acquisto? Quali sono i marchi e ida controllare? Qui di seguito una guida completa all’acquisto di questi dispositivi. Leggi anche:e camici non certificati nel Lazio, 3 arresti e sequestri: alcune sono false? I dubbi sorti attorno a questa tipologia di mascherina riguardano principalmente l’efficacia della protezione. Ad esempio, i dispositivi realizzati da FCA, su mandato del Governo e distribuiti nelle scuole, sono risultati ‘non abbastanza efficaci’. Effettuando un test su una ...

Advertising

CorriereCitta : Mascherine ffp2 non a norma: i codici CE da evitare - MatteoBilli72 : Caro @Corriere sono d'accordo che l'informazione vada pagata. Però, una notizia che riporta i codici delle mascheri… - wam_the : Mascherine FFP2 non a norma: i codici da evitare - JacopoSvetoni : Francia, il caso delle mascherine FFP2+ (virucida) #TgLeonardo #TgrLeonardo #15marzo - infoitinterno : Coronavirus | mascherine Ffp2 non a norma | ecco quelle false I codici da evitare -