La Chiesa cattolica non potrà benedire le unioni omosessuali

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lo ha deciso un organo interno del Vaticano, probabilmente per bloccare le spinte più progressiste degli ultimi tempi

oss_romano : #13marzo A otto anni dall’elezione di #PapaFrancesco. Oggi ricorre l’ottavo anniversario dell’elezione del Cardinal… - antoniospadaro : Prosegue il dialogo interreligioso a seguito della visita di #PapaFrancesco presso la Chiesa cattolica caldea Mar A… - Avvenire_Nei : Lo scudo della Chiesa cattolica. «Militari fermatevi, ogni vita è preziosa» - franchezzabalda : RT @CucchiRiccardo: La Chiesa cattolica ha tutto il diritto di fare le sue scelte. Gli stati laici a fare le loro. È la differenza tra le r… - jjethrozak : @ilpost La chiesa cattolica dovrebbe prima trovare il modo e la faccia per benedire se stessa...e parlo da etero -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa cattolica

VATICAN NEWS Nel quadro di una crisi complessa e di un conflitto di lunga durata, gli organismi della? agenzie umanitarie di ispirazione, istituti religiosi, patriarcati e circoscrizioni ecclesiastiche ? hanno realizzato un intervento capillare e multisettoriale che è evoluto nel ...... nella vita civile costituiscono il "braccio secolare" della; gli ultimi sono esclusi dal ... come donna ringrazio Dio che sono nata, ma muoio cristiana! Autore Lucia Pomponi Categoria ...Lo ha deciso un organo interno del Vaticano, probabilmente per bloccare le spinte più progressiste degli ultimi tempi ...La Chiesa Cattolica conferma il no alla benedizione delle unioni omosessuali. Dopo la presunta apertura del Papa il Vaticano corre ai ripari ...