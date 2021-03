Hisay 6,5, chi se ll’aspettava?! (Di lunedì 15 marzo 2021) Vivó, vivó, vivó guagliú, canta Napule ca doppo d’ajeressera, vede cchiú vvicino ‘o quarto posto ‘ncrassifica! E ggià pecché ajere a ll’urdem’ora ‘o Ciuccio jette a Mmilano e ppure si sulo p’uno a zzero nce ‘o mettette a ppitoffio ê diavule russe e nnire ‘e Piole ringrazzianno a ll’addaffa (rete) ô 49’ ‘E Politano ca mettette a ffrutto ‘na granna palla ‘e Zielinski ca fove uno d’’e meglie d’’e nuoste.Tre ppunte ‘mpurtante assaje e fforze dicisive chille ca se mettetteno ‘int’â sacca ‘e nuoste. Cu ‘na mubbara (partita) mancante chella da tuaffà (recuperare) contro â vecchia zoccola ‘o Napule affuzzanno (vincendo), doppo ‘nu bbuonu sibbacco (match) jucato a ttutto campo cu ‘a cegna (grinta) nicessaria, sistimato attiento e rraggiunanno, se purtaje ô quinto posto ‘ncrassifica a zzamma (quota) 50 punte… e nunn’è ppoco! P’’e primme quarantacinche minute ‘o pussesso ‘e palla d’’o Ciuccio ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Vivó, vivó, vivó guagliú, canta Napule ca doppo d’ajeressera, vede cchiú vvicino ‘o quarto posto ‘ncrassifica! E ggià pecché ajere a ll’urdem’ora ‘o Ciuccio jette a Mmilano e ppure si sulo p’uno a zzero nce ‘o mettette a ppitoffio ê diavule russe e nnire ‘e Piole ringrazzianno a ll’addaffa (rete) ô 49’ ‘E Politano ca mettette a ffrutto ‘na granna palla ‘e Zielinski ca fove uno d’’e meglie d’’e nuoste.Tre ppunte ‘mpurtante assaje e fforze dicisive chille ca se mettetteno ‘int’â sacca ‘e nuoste. Cu ‘na mubbara (partita) mancante chella da tuaffà (recuperare) contro â vecchia zoccola ‘o Napule affuzzanno (vincendo), doppo ‘nu bbuonu sibbacco (match) jucato a ttutto campo cu ‘a cegna (grinta) nicessaria, sistimato attiento e rraggiunanno, se purtaje ô quinto posto ‘ncrassifica a zzamma (quota) 50 punte… e nunn’è ppoco! P’’e primme quarantacinche minute ‘o pussesso ‘e palla d’’o Ciuccio ...

