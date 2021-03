Cosa aspettarsi dai motorizzati Honda dopo i test di F1? (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono stati tre giorni di attività intensa quelli vissuti sul circuito del Sakhir in occasione dei test pre stagionali di F1; il 28 marzo le dieci scuderie saranno chiamate a scendere in pista per disputare il primo GP del 2021, proprio in Bahrain. Tra le tante difficoltà viste nel caldo deserto, non hanno sicuramente deluso le monoposto di F1 motorizzate Honda; sia Red Bull che Alpha Tauri infatti hanno affrontato quasi alla perfezione queste 24 ore di test. Le scuderie saranno all’altezza di una possibile stagione da “top team”? Honda promossa dopo i test di F1 I test di F1 sono da sempre una grande incognita per quel che riguarda le valutazioni su un ipotetico andamento del Mondiale. I tre giorni passati sul circuito del Sakhir hanno però messo in evidenza le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono stati tre giorni di attività intensa quelli vissuti sul circuito del Sakhir in occasione deipre stagionali di F1; il 28 marzo le dieci scuderie saranno chiamate a scendere in pista per disputare il primo GP del 2021, proprio in Bahrain. Tra le tante difficoltà viste nel caldo deserto, non hanno sicuramente deluso le monoposto di F1 motorizzate; sia Red Bull che Alpha Tauri infatti hanno affrontato quasi alla perfezione queste 24 ore di. Le scuderie saranno all’altezza di una possibile stagione da “top team”?promossadi F1 Idi F1 sono da sempre una grande incognita per quel che riguarda le valutazioni su un ipotetico andamento del Mondiale. I tre giorni passati sul circuito del Sakhir hanno però messo in evidenza le ...

