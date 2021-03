Casarin: “Rosso per Ronaldo? Assolutamente no, giallo giusto da regolamento” (Di lunedì 15 marzo 2021) Paolo Casarin è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, offrendo la propria preziosa opinione sul fallo di Cristiano Ronaldo su Alessio Cragno, oggetto di varie polemiche per un presunto Rosso non assegnato durante Cagliari-Juventus. L’ex arbitro ha analizzato dettagliatamente la situazione, valutando l’episodio obiettivamente: “Il calcio di rigore è una cosa fondamentale di questo gioco, il piccolo contatto non deve essere sanzionato. Ne vengono dati troppi. Credo che chi fa le regole debba non modificare il regolamento. Ronaldo? Sono rimasto sorpreso dalla sua entrata su Cragno e sono andato a leggere attentamente le regole. In base a ciò che dice il regolamento, il contatto non era Assolutamente da Rosso, visto che non c’erano vigoria e ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Paoloè intervenuto ai microfoni di Radio Rai, offrendo la propria preziosa opinione sul fallo di Cristianosu Alessio Cragno, oggetto di varie polemiche per un presuntonon assegnato durante Cagliari-Juventus. L’ex arbitro ha analizzato dettagliatamente la situazione, valutando l’episodio obiettivamente: “Il calcio di rigore è una cosa fondamentale di questo gioco, il piccolo contatto non deve essere sanzionato. Ne vengono dati troppi. Credo che chi fa le regole debba non modificare il? Sono rimasto sorpreso dalla sua entrata su Cragno e sono andato a leggere attentamente le regole. In base a ciò che dice il, il contatto non erada, visto che non c’erano vigoria e ...

