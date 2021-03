Astrazeneca, un altro lotto nel mirino: sequestri Nas in tutta Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) Finisce sotto sequestro in tutta Italia un altro lotto di vaccino Astrazeneca . È l' ABV5811 , quello a cui apparteneva il siero somministrato al Si tratta del secondo lotto bloccato a livello ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) Finisce sotto sequestro inundi vaccino. È l' ABV5811 , quello a cui apparteneva il siero somministrato al Si tratta del secondobloccato a livello ...

Advertising

RobertoBurioni : Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici ripor… - LaStampa : AstraZeneca, un altro caso in Sicilia dopo il vaccino: in gravi condizioni un’insegnante di 37 anni - ilfoglio_it : Si chiama Gaetano Bono ed è il pm della procura di Siracusa che indaga sul decesso del militare Stefano Paternò. 'M… - laidovecchio : @riotta @AstraZeneca @Reuters Quindi, o i britannici hanno un altro sistema di coagulazione, o ci hanno nascosto cose. - marialetiziama9 : RT @valy_s: #Covid19 #Zaia “è stato bloccato un altro lotto di #AstraZeneca, quello riferibile al decesso del docente a #Biella” -