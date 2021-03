Traffico Roma del 14-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione nessun disagio di rilievo sulle principali strade della capitale ricordiamo che la prevista domenica ecologica programma per oggi 14 marzo è stata rinviata a data da destinarsi Rimane confermata la consueta area pedonale per via dei Fori Imperiali con le conseguenti deviazioni per le linee bus della zona e con all’entrata del Lazio in zona rossa da domani saranno sospese tutte le corse speciali dedicate ai collegamenti scolastici resterà invece invariato l’orario per me autobus compresi i potenziamenti attuati sulle linee più frequentate continua la sospensione del divieto di transito per i mezzi pesanti Salvo ulteriori proroghe per le prime tre domeniche del mese di marzo anche oggi Dunque via libera ai camion su tutte le strade italiane infinera come andiamo a prudenza su via Cristoforo Colombo dove lavori di ...