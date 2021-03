Pd: Letta, ‘la coalizione è fondamentale, ad aprirsi ci si guadagna sempre’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo pensare che abbiamo vinto le elezioni e governato quando abbiamo fatto coalizioni. Quando siamo andati per conto nostro abbiamo perso. Nel 1996 e 2006” abbiamo vinto con Romano Prodi, “la coalizione è fondamentale, aprirsi alle alleanze, io sono uno che crede nelle coalizioni e ho impartato che ad aprirsi ci si guadagna sempre”. Lo dice Enrico Letta all’assemblea nazionale Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo pensare che abbiamo vinto le elezioni e governato quando abbiamo fatto coalizioni. Quando siamo andati per conto nostro abbiamo perso. Nel 1996 e 2006” abbiamo vinto con Romano Prodi, “laalle alleanze, io sono uno che crede nelle coalizioni e ho impartato che adci sisempre”. Lo dice Enricoall’assemblea nazionale Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - borghi_claudio : Articolo utile con una fila di nomi di quelli che comandano davvero (cfr. 'Io sono il potere') ENRICO LETTA, IL DR… - matteosalvinimi : Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna… - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Pd: Letta, grazie della fiducia, ce la mettero' tutta Per il Paese momento difficile, terribile sforzo necessario - Giusepp66890796 : RT @utini19: Dice giustamente Letta che è meglio avere politici formati e non quelli che pensano che non servano le competenze. Nella Lega… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘la Pd, Bettini: «Il trauma è stato forte. Ora serve un chiarimento sulla natura del partito» Corriere della Sera