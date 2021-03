Advertising

LaGazzettaWeb : Palagiustizia col contagiorni perché non si può attendere -

Ultime Notizie dalla rete : Palagiustizia col

La Gazzetta del Mezzogiorno

Chissà cosa direbbe oggi il giurista Charles - Louis de Secondat barone di Montesquieu (1689 - 1755) se avesse la possibilità, dall'Aldilà, di farsi un giretto sulla Terra e di fare tappa a Bari, per ......di un monumento alla memoria di Lando Conti nella piazza a lui dedicata di fronte al". le orecchie rivolte come sempre ad un mosaico di voci:vedere e l'ascoltare tutti per capire, ...Il contagiorni dovrà esercitare la funzione di richiamo e di monito per tutte le autorità decisionali coinvolte e per tutte le coscienze preoccupate per lo stato comatoso in cui versa l’infrastruttura ...