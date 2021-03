Pagelle Bologna-Sampdoria 3-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 14 marzo 2021) Lee idi3-1, match della ventisettesima giornata diA. Al Dall’Ara primo tempo ricco di gol ed emozioni. Al 27? apre Barrow con un colpo di testa vincente su cross di Palacio. La risposta è affidata dieci minuti dopo a Quagliarella con un tocco sotto porta al volo che vale l’1-1 momentaneo. Ma dura pochissimo il pareggio: al 41? Svanberg sfrutta un’azione individuale di Barrow per depositare in rete. A chiudere il discorso, ci pensa Soriano che sfrutta un assist di Svanberg coi tempi perfetti per firmare il gol del 3-1. HIGHLIGHTS Le(4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 5.5 (46’ st De Silvestri sv), Soumaoro 7, Danilo 5.5, Dijks 5.5; Schouten 5 (24’ st Dominguez 6), Svanberg 7.5 (39’ st Poli sv); Skov Olsen 5 (39’ st ...

Advertising

clubdoria46 : #Pagelle di #BolognaSampdoria: Bere, #Ferrari, #Jankto e #Ranieri da paura! #Sampdoria - bologna_sport : #LBASerieA Le pagelle della sconfitta della #Virtus a Brindisi - BasketUniverso : Brindisi-Virtus Bologna, le pagelle: Bostic dominatore, Perkins e Gamble si danno battaglia. Male Belinelli - backdoor_pod : Un sabato sera molto dolce per @HappycasaNBB che batte @Virtusbo nel match di @LegaBasketA delle 20:00. Ci racconta… - fcin1908it : Bologna-Inter Primavera, pagelle: Bonfanti più di un’alternativa, Kinkoue solido -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Bologna

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21:...Meglio così allora per Luca Gotti e i suoi ragazzi, che nell'attesa del risultato di- Sampdoria si godono una notte al decimo posto in solitaria. Ledella partita Genoa Perin; ...Audero 6,5 – Primo tempo tranquillo per il numero uno della Sampdoria, il Bologna non crea pericoli e segna nelle uniche occasioni. Il portiere, attento sulle palle alte, non può fare nulla sui gol.I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Bologna Sampdoria ...